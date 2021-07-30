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Kripto para borsası Binance kullananlara Avrupa'da büyük şok

Kripto para borsası Binance kullananlara Avrupa'da büyük şok

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Avrupa'da türev ve vadeli piyasa işlemlerinden çıkacak.

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Adı sürekli yasaklama ve engellemelerle anılmaya başlayan kripto para borsası Binance, Avrupa faaliyetleri için yeni karar aldı. Binance, Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edecek.

Kurumdan yapılan açıklamada kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin devam ettiği duyuruldu. Açıklama neticesinde Almanya, Hollanda, İtalya'da tasfiyenin derhal uygulanacağı ve bu ülkelerde vadeli ve türev ürün hesabı açılmayacağını belirtildi. Geri kalan Avrupa ülkelerinde ise kademeli olarak tasfiye devam edecek.

Kripto para borsası Binance, dev ülkeler karşısında çaresiz kaldı. İtalya, İngiltere ve Kanada'da yasaklama kararı alınırken Çin'de kısıtlamalara maruz kalmıştı. Binance'nin dünya çapında 110 milyon kullanıcıya eriştiği belirtiliyor.

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