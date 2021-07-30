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Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar

Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar

Gıda fiyatlarındaki artışı frenlemek amacıyla Çin'in önde gelen gübre üreticileri ihracatı durduracaklar. Verilen bu kararın dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun yaptığı açıklama göre Çin'in önde gelen gübre üreticisi şirketlerinde bazıları yurt içi piyasaya yeterli arzın sağlanması için ihracatlarını geçici olarak durduracaklar.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Başbakan Li Keqiang'ın geçtiğimiz ay yaptığı ve tarımsal üretim için önemli girdilerdeki yüksek fiyat artışlarının Çin'in gıda güvenliği için potansiyel tehdit olduğu açıklamasından bu yana ham madde fiyatlarındaki artış ile mücadele için tedbirler alıyor.

Bu kararın dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

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