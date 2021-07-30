Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da yaşayan muhaliflerden silahlarını teslim etmelerini istedi. Taraflar arasında anlaşma imzalandı ama rejim saldırı başlattı. Muhalifler, 22 güvenlik noktasını ele geçirdi. 70 asker ve İranlı milis esir alındı.

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi yeni göçleri tetikliyor. Bu kez kaosun adresi ülkenin güneyindeki Dera. Rejim, 25 gün önce şehirde muhaliflerin yaşadığı El Beled Mahallesi'ni ablukaya alıp halktan silahlarını istemişti. 1 aydan fazla süredir abluka altında tutulan mahallede muhalifler hafif silahların tümünü teslim etme konusunda rejimle anlaştı.

Ablukanın kalkmasını isteyen siviller, yüzlerce silahı teslim etmesine rağmen rejim, anlaşmayı çiğneyip bölgeye askeri operasyon başlattı. Tank ve toplarla mahalleye saldıran rejim, evlere baskın düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı. Bunun üzerine muhalifler de karşı saldırıya geçerek rejimi ve İran destekli milisleri püskürttü. Batı kırsalında 14, doğuda 8 güvenlik noktası muhaliflerin eline geçti. Rejime bağlı 70 asker esir alındı.

15 sivil can verdi

Rejimin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ise ilk belirlemelere göre Yadude'de bir anne ve 3 çocuğu dahil 6, Casem'de 2, İnhıl'da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 15 sivil yaşamını yitirdi.