BIST 1.390
DOLAR 8,42
EURO 10,00
ALTIN 494,62
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin sınırları içinde petrol arayacak. Söz konusu karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 4 adet 4. grup maden sahası ihale edilecek.

Sivas, Malatya ve Elazığ illerinde 4. grup demir maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla; Konya, Muğla, Gaziantep, Antalya, Karaman ve Isparta'da ise 4. grup alüminyum maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

Ayrıca Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri, Yozgat ve Bingöl'de 4. grup demir maden sahası ve Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Erzurum ve Artvin'de 4. grup kurşun, çinko, bakır ve molibden maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler 30 Temmuz'dan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Başvurular ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı da Resmi Gazetede yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Erzurum, Siirt, Şırnak ve Mardin sınırları içinde kalan 3 petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu
Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar
Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar
ABD Başkanı Biden'den yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
ABD Başkanı Biden'den yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de feci kaza! İki araç savruldu: Büyük şaşkınlık yaşadılar
Düzce'de feci kaza! İki araç savruldu: Büyük şaşkınlık yaşadılar
Ankara'da kışlayı yakmaya çalışan kişiye ev hapsine ret! Cezaevine gönderildi
Ankara'da kışlayı yakmaya çalışan kişiye ev hapsine ret! Cezaevine gönderildi
Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı
Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı
Gaziantep'te muhtar cinayetinde bir kan daha aktı! Yeğen, katilin kardeşini öldürdü
Gaziantep'te muhtar cinayetinde bir kan daha aktı! Yeğen, katilin kardeşini öldürdü
Eda Erdem Dündar kiminle evli eşi Erdem Dündar kimdir çocuğu var mı?
Eda Erdem Dündar kiminle evli eşi Erdem Dündar kimdir çocuğu var mı?