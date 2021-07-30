İBB, 150 havalimanı taksisinin ruhsatını iptal etti

İBB, N-Taksi uygulaması kullanan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif'ine bağlı 150 taksinin, kendi yazılım olan İ-Taksi'ye entegre olmadığı ve gerekli evrakların teslim edilmemesi üzerine çalışma ruhsatını iptal etti.

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İBB, Kurban Bayramı öncesi, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 700 taksiden 397'sinin çalışma ruhsatını taksimetre entegrasyonu yapılmadığı gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu. Yapılan görüşmeler sonrasında taksici esnafının mağdur olmaması için ruhsatlardaki askı daha sonra kaldırılmıştı.

İBB yetkilileri, "Entegre için bir uzlaşma sağlandı. Aradan beş gün geçmesine rağmen entegre olmadılar, 150'si iptal edildi. Uygunluk belgeleri olmadığı için ruhsatları iptal edildi." ifadelerini kullandı.