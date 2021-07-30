BIST 1.393
DOLAR 8,42
EURO 9,99
ALTIN 490,78
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Devletin otomobili için verdiği tamir parasından kalanı geri iade etti

Devletin otomobili için verdiği tamir parasından kalanı geri iade etti

Artvin'in Arhavi ilçesindeki selde hasar gören otomobili için kendisine 26 bin 500 lira ödenen vatandaş, tamirden sonra elinde kalan 21 bin 500 lirayı devlete iade etti.

Abone ol

Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü ilçede 72 yaşındaki Hüseyin Şentürk'e, İl Defterdarlığı koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından otomobili için AFAD tarafından 26 bin 500 lira ödendi.

Otomobilini kendi imkanlarıyla Hopa Sanayi Sitesi'ne götürerek tamir ettiren Şentürk, bunun için 5 bin lira verdi.

Şentürk, hesabına yaptırılan paradan geriye kalan 21 bin 500 lirayı yetkililere başvurarak iade etti.

Davranışıyla takdir toplayan Şentürk, 22 Temmuz'da ilçede yaşanan selde Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan aracının hasar gördüğünü söyledi.

Şentürk, kendisine zararının giderilmesi için verilen paranın, aracının tamirinden sonra kalan kısmını iade ettiğini anlattı.

Devletin ve hükümetin ilçede yaşanan selden sonra yaraların sarılması için tüm imkanlarını bölgeye sevk etmesinden çok memnun olduklarını kaydeden Şentürk, "Devletimizden, hükümetimizden, askerimizden, polisimizden, AFAD ekiplerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelerek bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti
Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı
Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı
İBB, 150 havalimanı taksisinin ruhsatını iptal etti
İBB, 150 havalimanı taksisinin ruhsatını iptal etti
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı
ABD Başkanı Biden'den yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
ABD Başkanı Biden'den yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü
Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü
Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar
Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
Binali Yıldırım Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Binali Yıldırım Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti