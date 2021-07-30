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Fransa'dan Türkiye'deki yangınlar için dayanışma mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'dan Türkiye'deki yangınlar için dayanışma mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Bakan Le Drian'ın mesajını Twitter hesaplarından Türkçe olarak paylaştı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabından kalbinin yangınlarla mücadele eden Türk halkı, itfaiye ekipleri ve yetkililerle olduğunu belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Sanchez Amor, "Akdeniz genelindeki bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz. Birlikte savaşacağız" ifadesini kullandı.

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