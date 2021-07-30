Bakan Pakdemirli yangınlar hakkında güncel durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. 24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından, "Devam eden yangınlara 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor" paylaşımında bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği yer aldı.