Dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama

Günlerdir süren orman yangınları gündemde yer alırken sosyal medya platformlarında dolaşan bazı içerikler de infial yaratıyor.

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Ülkemizde 3 gündür devam eden orman yangınları için söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da sosyal medya platformlarında paylaşıma sokulan video ve görseller gündeme oturuyor.

Son olarak ormana dronla alev püskürtme videosu ortaya çıktı. Videoyu paylaşanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de vardı.

Gökçek paylaşımını sildi

Konuya ilişkin paylaşımını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasından sonra silen Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dronla orman yakma görüntüsü Türkiye'den değilmiş. Ben de pek çok hesapta gördüğüm için alıntı yapmıştım. Siliyorum" ifadelerini kullandı.