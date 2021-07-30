Dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Günlerdir süren orman yangınları gündemde yer alırken sosyal medya platformlarında dolaşan bazı içerikler de infial yaratıyor.Abone ol
Ülkemizde 3 gündür devam eden orman yangınları için söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da sosyal medya platformlarında paylaşıma sokulan video ve görseller gündeme oturuyor.
Son olarak ormana dronla alev püskürtme videosu ortaya çıktı. Videoyu paylaşanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de vardı.
Gökçek paylaşımını sildi
Konuya ilişkin paylaşımını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasından sonra silen Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dronla orman yakma görüntüsü Türkiye'den değilmiş. Ben de pek çok hesapta gördüğüm için alıntı yapmıştım. Siliyorum" ifadelerini kullandı.
EGM: TÜRKİYE İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTA
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir."