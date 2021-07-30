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Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası evi ateşe verdiler: 7 ölü

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası evi ateşe verdiler: 7 ölü

Konya'nın Meram ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi acımasızca öldürüldü, evleri de ateşe verildi.

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Konya'da bir evde 7 kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi  Enbiya Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

İlk bilgilere, ölen kişilerin silahla vurulduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Silahlı saldırıda, Yaşar, Barış, Sibel ,Serap, Serpil, İpek ve Metin Dedeoğlu isimli kişilerin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz olay yerine gitti.

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