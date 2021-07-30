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Türkiye 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 256 bin 460 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 752 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65.79, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 43.28 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 833 bin 279'u birinci doz, 26 milyon 861 bin 882'si ikinci doz, 4 milyon 825 bin 484'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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