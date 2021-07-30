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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

“Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hasar tespit çalışmalarından sonra, evi yayan vatandaşlarımıza yenilerini yapılıp teslim edilecektir, hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımız da mağdur edilmeyecektir” dedi.  

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