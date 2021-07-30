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Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek

UEFA, Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamayla aynı ülke takımlarının birbirlerine rakip olabileceğini duyurdu. Böylece Fenerbahçe ile St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek Galatasaray, Avrupa Ligi'nde birbirleriyle eşleşebilecek.

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UEFA aldığı yeni kararla aynı ülke takımlarının Avrupa arenasında birbirleriyle eşleşebileceğini açıkladı. Buna göre Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda St.Johnstone'u elemesi durumunda play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşebilecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali oldukça yüksek
UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Buna göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

1. Torba: Play-Off Turu'ndan başlayan 6 takım
2. Torba: UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda elenen 6 şampiyon takım
3. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 5 şampiyon takım
4. Torba: UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda kazanan 3 şampiyon olmayan takım
Kura prosedürü şöyle:

4. torbadaki 3 takım ile 1. torbadaki 3 takım eşleşir.
1. torbada kalan 3 takım ile 3. torbadaki 3 takım eşleşir.
3. torbada kalan 2 takım ile 2. torbadaki 2 takım eşleşir.
2. torbada kalan 4 takım birbiriyle eşleşir.

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