Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Millete nasıl ateş ettiniz?

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.