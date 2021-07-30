BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Millete nasıl ateş ettiniz?

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Türkiye 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası evi ateşe verdiler: 7 ölü
Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası evi ateşe verdiler: 7 ölü
Bakan Pakdemirli yangınlar hakkında güncel durumu paylaştı
Bakan Pakdemirli yangınlar hakkında güncel durumu paylaştı
Fransa'dan Türkiye'deki yangınlar için dayanışma mesajı
Fransa'dan Türkiye'deki yangınlar için dayanışma mesajı
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti
Devletin otomobili için verdiği tamir parasından kalanı geri iade etti
Devletin otomobili için verdiği tamir parasından kalanı geri iade etti
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu
Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı
Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı