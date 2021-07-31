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İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al-Alam, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İsrailli nakliye şirketine ait gemisine yapılan saldırının Tel Aviv yönetiminin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Al-Alam televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tel Aviv'in geçen hafta Suriye'nin Kusayr ilçesindeki el-Debaa Havaalanı'na yönelik saldırısına karşılık Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı.

Haberde, İsrail tankerine yönelik saldırıyla ilgili detay paylaşılmazken geçen hafta Suriye'deki el-Debaa Havaalanı'na düzenlendiği belirtilen saldırıda ise "direniş güçlerinden" iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi, Liberya bayraklı "Mercer Street" adlı petrol tankerinin dün Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğradığını duyurmuştu. Saldırıda mürettebattan İngiliz ve Romanya uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve Tahran yönetimine sert karşılık verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İranlı tarafından suçlamalara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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