İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Konya'daki olay Kürt-Türk meselesi değil 11 yıllık bir husumet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir." dedi.

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Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi evlerinde vahşice öldürülmesi dehşete düşürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere korkunç olayla ilgili açıklamada bulundu.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." dedi.

Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." diye konuştu.

Bu memleketin kardeşliğiyle kimsenin uğraşmamasını isteyen Soylu, bu milleti birbirine düşürebilmek için bir çabayı içeriden ve dışarıdan birilerinin sürekli körüklediğini dile getirdi.

"İnsanlıktan çıkmış bir davranış şekli"

Soylu, ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, bu konularda istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetlerinin ortada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mesele 2010'da iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010'da bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet hala devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli."

Bundan 4-5 ay önce de yine böyle bir tartışma söz konusu olduğunu, bunların hem güvenlik güçlerine hem de adalete intikal ettiğini aktaran Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim."

Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Numan Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Konya'daki insanlık dışı saldırıda 7 vatandaşın alçakça katledilmesinin yürekleri dağladığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşliğin şehri Konya'da estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletin sağduyusunun galip geleceğini ifade eden Kurtulmuş, canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına emin olduğunu kaydetti.

Abdulhamit Gül: Etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır’’ dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da yaşanan cinayetle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, “Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadelerine yer verdi.