Mete Gazoz'un 2016 paylaşımı olay oldu o gün söz vermiş!

Okçuluk dalında altın madalya kazanarak adını Türkiye'nin olimpiyat tarihine yazdıran Mete Gazoz'un 2016 yılında bunu paylaşmış.

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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk branşında Türkiye’ye altın madalya kazandıran Mete Gazoz’un 2016 yılındaki paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Tokyo’da düzenlenen 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye'ye okçulukta tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz’u konuşuyor. İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Olimpiyat oyunlarında okçuluk branşında bir ilki gerçekleştirip birinci olan Mete Gazoz’un bu şampiyonluk için 2016 yılında söz verdiği paylaşımı ortaya çıktı.

Şimdi 22 yaşında olan olimpiyat şampiyonu Gazoz’un 17 yaşında “Daha çok çalışıp 2020 de Tokyo'dan altın madalya döneceğim” diyerek söz verdiği paylaşım 25 bini aşkın beğeni ile sosyal medyanın en çok paylaşılan gönderilerinden birisi haline geldi.