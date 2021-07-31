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Adana'da otomobil minibüsle çarpıştı! Aynı aileden 5 kişi öldü!

Adana'da otomobil minibüsle çarpıştı! Aynı aileden 5 kişi öldü!

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RU 709 plakalı otomobil ile Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpıştı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Feke-Kozan karayolunda meydana gelen kazada, Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen, köylerde züccaciye satışı yapan Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle Horzum Terskan mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Osman Ordu ile aynı araçta bulunan eşi Hatice Ordu (50), kızları Nurcan Ordu (21) ve yeğenleri Rabia (18) ve Meryem (16) hayatlarını kaybetti.

Öte yandan minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı (29) ağır yaralandı. Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kaza nedeniyle Kozan-Feke karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ve savcı olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Kazaya karışan araçlar ise çekiciler ile yol kenarına alındı.

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