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Sosyal medya sallandı! Muğla'da sulara saldırı mı yapıldı?

Sosyal medya sallandı! Muğla'da sulara saldırı mı yapıldı?

Muğla'da yangınların peşi sıra içme sularına da saldırı yapıldığı iddalarına MUSKİ'den açıklama yapıldı.

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Sosyal Medyada Muğla’nın bazı ilçelerinde içme sularına sabotaj yapıldığı yönündeki iddialar asılsız çıktı.

MUSKİ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, laboratuvarlarda yapılan su analizleri sonucunda içme suyunda herhangi bir sorun olmadığı raporlandı. Ortaca Belediyesi’de konu ile ilgili olarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Dün gece saatlerinde Fethiye İlçesi Ovacık mevkiinde meydana gelen yangının ardından özellikle sosyal medya üzerinden içme suyu depolarına sabotaj düzenlendiği ve depolardaki suyun içilemeyecek düzeye geldiğine dair bazı paylaşımlar yapılmıştı. Bu paylaşımların ardından bazı vatandaşların içme suyunu kullanma konusunda tereddüt yaşadıkları gözlendi.

Bu gelişmeler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 İlçede bulunan içme suyu depolarından numuneler alarak gereken incelemeyi yaptı.

MUSKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin ardından Fethiye, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Ula ve Menteşe İlçelerinin içme suyu analiz sonuçları çıktı. Sonuçlara göre bu ilçelerdeki içme suyunda herhangi bir herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken vatandaşların gönül rahatlığıyla içme suyunun kullanabilecekleri belirtildi. Analiz sonuçları MUSKİ Genel Müdürlüğü sitesinde paylaşılırken, diğer ilçeler için yapılan analizlerin de sonuçlanınca burada yayınlanacağı vurgulandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İl genelinde vatandaşlara hizmet veren içme suyu depolarının devam eden kontrolleri arttırılırken MUSKİ ekipleri tarafından depolar civarında devriye atıldığı belirtildi. Vatandaşlar detaylı sonuçlara https://muski.gov.tr/aciklama adresi üzerinden ulaşabilir.

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