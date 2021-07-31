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Kazdağları'nda kırmızı alarm! Girişlere izin verilmiyor!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kazdağları'nda kırmızı alarm! Girişlere izin verilmiyor!

Dün Türkiye'nin pek çok yerinde yangınlara karşı orman giriş yasağı getirildi. Kazdağları’nda yangın alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi, girişlere izin verilmiyor.

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın giriş ve çıkışları orman memurları ve jandarmanın ortak çalışması ile kontrol altında tutuluyor. Ormana girişlere izin verilmiyor. Kazdağları'nın belirli giriş noktalarında ise oluşturulan kontrol noktaları yedi gün 24 saat görev yapıyor. Bölgede yangın ekiplerinin alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Tüm yurt genelinde etkili olan orman yangınları ile mücadele devam ederken Kazdağları’nda da olası yangınlara karşı alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Orman teşkilatında izinler kaldırılırken, ekipler 7 gün 24 saat en küçük ihbarı bile çok kısa sürede değerlendiriyor. Kazdağları'nda hizmet veren yangın istasyonlarının haricinde bölgenin çeşitli bölgelerinde gezici arazözler ve motorsikletli ekipler yangın emarelerini sürekli gözetliyor. En küçük yangın belirtisine daha ekip gönderilerek müdahale ediliyor.

Ayrıca jandarma ve orman muhafaza memurlarınca Kazdağları'na girişe izin verilmiyor. Ormanlık alana girmeye çalışan vatandaşlar ise kontrol noktalarında görevliler tarafından geri döndürülüyor.

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