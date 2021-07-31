BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce: Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz

Muharrem İnce: Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, orman yangınlarına ilişkin, "Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz." dedi.

Abone ol

İnce, Memleket Partisi 1. Olağan Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin çalışmaları ve tüzüğü hakkında bilgi verdi.

18 Eylül'de kurultay yapacaklarını bildiren İnce, partililerden bununla ilgili hazırlıkları en iyi şekilde sürdürmesini istedi.

Konuşmasında Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına da değinen ve "sabotaj" iddialarını anımsatan İnce, "Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz. İnandırıcı gelmiyor. Eğer sabotajsa, eğer terör örgütleri bunu yapmışsa yazıklar olsun size, istihbaratınız nerede? Ne sınırlarımızı ne de ormanlarımızı koruyabildiniz." şeklinde konuştu.


İnce, konuşmasının son bölümünde iktidarın sığınmacılar ile ilgili politikalarını da eleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı'na Suriye'ye gidenler mültecier için flaş çıkın! Gelmesinler
Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı'na Suriye'ye gidenler mültecier için flaş çıkın! Gelmesinler
Fahrettin Altun'dan orman yangınlarıyla ilgili bazı medya kuruluşlarına tepki
Fahrettin Altun'dan orman yangınlarıyla ilgili bazı medya kuruluşlarına tepki
İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin’den orman yasakları ile ilgili açıklama
İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin’den orman yasakları ile ilgili açıklama
Sosyal medya sallandı! Muğla'da sulara saldırı mı yapıldı?
Sosyal medya sallandı! Muğla'da sulara saldırı mı yapıldı?
Mete Gazoz'un 2016 paylaşımı olay oldu o gün söz vermiş!
Mete Gazoz'un 2016 paylaşımı olay oldu o gün söz vermiş!
Marmaris'te yangın 3'üncü gününde Sahil güvenlik binlerce kişiyi tahliye ediyor!
Marmaris'te yangın 3'üncü gününde Sahil güvenlik binlerce kişiyi tahliye ediyor!
Adana'da otomobil minibüsle çarpıştı! Aynı aileden 5 kişi öldü!
Adana'da otomobil minibüsle çarpıştı! Aynı aileden 5 kişi öldü!
Yangın Alanya'ya sıçradı mahalleler tahliye ediliyor! Belediye başkanı gelmeyin diyor
Yangın Alanya'ya sıçradı mahalleler tahliye ediliyor! Belediye başkanı gelmeyin diyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi ayağa kaldırdın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi ayağa kaldırdın
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama