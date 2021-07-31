BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisi: İnşallah kaçma ihtimali vardır

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisi: İnşallah kaçma ihtimali vardır

Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınında dumandan etkilenen 4 yangın işçisi hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşı Erdal Tokla'nın hayatını kaybettiğini bilmeyen yaralı yangın işçisinin sözleri herkesi üzdü.

Abone ol

Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçileri ise orman sendikası görevlileri yalnız bırakmadı. Hastaneye yaralı işçileri ziyarete gelen sendika görevlisi ise, yangında hayatını kaybeden Erdal Tokla'nın ölümünden habersiz bir şekilde Tokla'nın mesai arkadaşına "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" diye sordu. Yaralı işçi ise, "İnşallah" vardır dedi.

Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yangın işçilerini ise orman sendikası görevlileri ziyaret etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmiyor"

Mesai arkadaşı Erdal Tokla'nın hayatını kaybettiğini bilmeyen yaralı yangın işçisi, kendilerini ziyarete gelen sendika görevlilerin "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" sorusuna "İnşallah vardır" yanıtını verdi.
Öte yandan, bugün Taşağıl Çardak Mahallesi'nde etkisini gösteren yangında, dumandan etkilenen yangın işçisi de tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu
Muğla Köyceğiz'de alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
Muğla Köyceğiz'de alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
MİT'ten Kandil'de operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kandil'de operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da feci kaza! Gülhane'de tramvay elektrik direğine çarptı raydan çıktı
İstanbul'da feci kaza! Gülhane'de tramvay elektrik direğine çarptı raydan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gitti! Programlar iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gitti! Programlar iptal
Hele Ahmet Nesin'e bakın, hele yattığı yere bakın!
Hele Ahmet Nesin'e bakın, hele yattığı yere bakın!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki devlet adamı olsaydı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki devlet adamı olsaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü
Ciğerlerimiz yanıyor! 4 gündür süren yangınlardan dakika dakika son dakika gelişmeler
Ciğerlerimiz yanıyor! 4 gündür süren yangınlardan dakika dakika son dakika gelişmeler
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı