Meteoroloji bu defa mor haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın!
Son günlerde Türkiye geneli hava sıcaklığı giderek artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına için aşırı sıcak uyarısı geldi. Yayınlanan haritada mor bölgelerde oanların çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar 8 dereceye kadar artacak. Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle yayınlanan haritadaki mor bölgelerde yaşayanların dışarı çıkmamaları istendi. İşte il il hava durumu...
Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı. Renklerle kategorilendirilen haritadaki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Özellikle haritadaki mor renkli bölgelerde yaşayanlar uyarıldı.
Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece, rüzgar serinletmiyor. Megakent hafta başında da aşırı sıcaklarla mücadele edecek. Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.