Meteoroloji bu defa mor haritayla uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın!

Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece, rüzgar serinletmiyor. Megakent hafta başında da aşırı sıcaklarla mücadele edecek. Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.