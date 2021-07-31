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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgelerini incelemek için bölgeye gitti.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkan bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Asparan mevkiinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor. Asparan mevkiinde yangın bölgesine giden Bakan Ersoy, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

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