Ciğerlerimiz yanıyor! Antalya, Adana, Muğla, Hatay yangınlarından son haberler

Türkiye sahil bölgelerini esir alan yangınlarla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden yürek yakan ve dehşete düşüren görüntü ve haberler gelmeye devam ediyor. Manavgat'taki yangında 2 yangın işçisi yanarak hayatını kaybetti. Son 4 gündeki yangınlarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi... İşte Türkiye'nin yangınla mücadelesinden dakika dakika haberler...

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Türkiye 6 farklı ildeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden birbiri üstüne yürek yakan haber ve görüntüler geliyor. Manavgat'ta yangına müdahale eden bir araröz alevlerin içinde kaldı, 2 yangın işçisi feci ekilde hayatını kaybederken 2 orman işçisi de yaralandı. Bugüne kadar yangınlarda Manavgat'ta 5 kişi, Marmaris'te de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte orman yangınlarıyla ilgili dakika dakika tüm gelişmeler...

17:16 UŞAK'TA YANGIN ÇIKTI, EVLERE SIÇRADI

Bir yangın haberi de uyaktan geldi. Saat 15.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bulunan Göğem Göleti'ni çevreleyen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda başlayan yangın, Göğem Göleti'ne yakın bir mesafede bulunan Sunucu Göl Evlerine doğru ilerlemeye başladı. Yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Hava koşullarından dolayı hızlıca ilerleyen yangın, bölgedeki boş bir eve sıçradı. Bir anda binayı saran alevleri itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Halen ormanlık alanda etkili olan yangın, geçen 2 saatin ardından henüz kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

16:40 ERDOĞAN YAPILACAK YARDIMLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların etkilediği Manavgat'ta incelemelerde bulunduktan sonra bölgeye yapılacak yardımları şöyle açıkladı.

- Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, ahırlarıyla, yöresel mimariye uygun şekilde tamamlanacak.

- Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

- Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak.

- Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

- Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek

- 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

- Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

16:35 MARMARİS'TE SAHİLDE YANGIN KEYFİ YAPTILAR

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sevk edilen 9 helikopter ve 3 uçak yangınlara havadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını söndürmek için çabası sürerken, karşı sahilde tatilciler, denizin keyfini çıkarırken görüntülendi.

16:30 MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'PROVAKATÖR' UYARISI

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bölgede yaşanabilecek provokasyonlara karşı uyarı yaptı. Orman yangınından etkilenen bölge halkının şu günlerde canını, malını, sevdiklerini, evini, hayvanını, yaşam alanlarını kurtarma mücadelesi verdiğini hatırlatan Başkan Sözen şöyle devam etti:

Ancak bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir. "Bu şahıslar 'kundakçı, şüpheli' yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır.

Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir."

16:27 ELİNDE PET ŞİŞE İÇİNDE TİNERLE YAKALANDI

Bilecik-Vezirhan D-100 karayolu üzerindeki Abdalderesi mevkiinde dün başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevler, hemen yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının ilk çıktığı anlarda bölgede bulunan bazı görgü tanıkları, alevlerin ilk yükselmeye başladığı anlarda, araziden bir kişinin kaçtığını ihbar etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucu Erkan A, isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erkan A'nın üzerinden pet şişe içerisinde yanıcı madde olan tiner çıktığı belirtildi.

16.20 MANAVGAT'TA BİR MAHALLEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mahalledeki ormanlık alanda yangın başladı. Hocalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Mahalle sakinlerine de evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Jandarma ekiplerince de mahallenin girişi şeritlerle kapatıldı. Söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek verenler, evlerin önüne su dolu bidon bıraktı.

15.30 AZERBAYCAN İTFAİYE EKİBİ YANGIN BÖLGESİNDE

Azerbaycan Doğal Afetler Bakanlığı’na bağlı 100 kişilik itfaiye ekibi, Azerbaycan’dan Bakan yardımcısı tarafından uğurlanan uçak ile Dalaman havalimanına indi. 100 kişilik profesyonel itfaiye ekibi Marmaris’e geldikten hemen sonra Asparan mevkiindeki patlak veren orman yangınına sevk edildi. Görev bölümü yapılan Azerbaycan itfaiye ekibi içinde yerleşim birimi de olan yanan ormanlık alanda alevlere müdahale etti.

15:10 BODRUM'DA TEHDİT BÜYÜYOR, ÜST ÜSTE ANOSLAR

Bodrum'da bugün yeniden başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edecek boyuta ulaştı. Belediyenin ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor. Şehrin içinde oluşan panik havası nedeniyle araçlarla gereksiz yere trafiğe çıkılmaması için sık sık uyarı yapılıyor...

14:45 KÖYCEĞİZ'DE YANGIN EVLERE 50 METRE YAKLAŞTI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan yangın halen devam ediyor. Dün kontrol altına alınan yangın sabah saatlerinde yeniden kontrolden çıktı. Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yangında alevler Yeşilköy Mahallesi’ndeki evlere yaklaşık 50 metre mesafeye kadar ulaştı. Bu arada vatandaşlar evlerini boşaltarak yangın söndürme ekiplerine destek veriyor.

14.40 BAKAN KOCA YANGINLARDAN 410 KİŞİ ETKİLENDİ

Orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ""Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10." dedi.

13.45 ANTAKYA'DA ALEVLER BAZI EVLERE SIÇRADI

Hatay Antakya'da Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

13:30 BODRUM'DA YANGIN BAŞLADI, PATLAMA SESİ GELDİ

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Bodrum'un Umurça Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bör bölgede yeni bir yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale ediliyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti.

12:50 İKİ MAHALLE DAHA BOŞALTILIYOR

Manavgat't 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada çıkan ve 3 gündür geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ormanlık alandaki yangın, ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahalle sakinlerinin teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi.

12:30 MARMARİS-DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.

12:17 SAHİL GÜVENLİK 4 BİN KİŞİYİ YANGINDAN KAÇIRDI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını dolayısıyla evlerinden ve otellerinden ayrılmak zorunda kalan 4 bin 634 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarıldı.

12:05 ERDOĞAN YANIN BÖLGESİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın bölgesine gideceği bildirildi. Erdoğan, Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak.

11:55 ANTALYA'DA 2 YANGIN İŞÇİSİ CAN VERDİ

Antalya'dan bir acı haber daha geldi. Manavgat'ta yangına müdahale eden 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11:35 ADANA'DAKİ 4 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

11:30 KİLİS'TE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Kilis Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

11:25 ALANYA'YA YARDIMA DA OLSA SAKIN GELMEYİN

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

11:00 MANAVGAT'TA 3 MAHALLEDE YANGIN SÜRÜYOR

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Dolbazlar, Gebece ve Ahmetler mahallelerinde yangın devam ediyor, buralar tahliye edildi. Tahliye edilen yeni mahallelerimiz de var." şeklinde bilgi verdi.

10:55 AKSEKİ'DE HAVA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Hava şartları, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak ekipler cansiparane çalışıyor" diye konuştu.

10:35 ERDOĞAN: YANAN YERLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgeleriyle ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

10:10 GAZİPAŞA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

08:40 BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına alındığını, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise büyük bir özveri ile devam ettiğini açıkladı.

08:30 ALADAĞ YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla da müdahale edilmeye başlandı.

08:28 PAKDEMİRLİ: FETHİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

07:35 KIRIKHAN'DAKİ LYANGINA HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

07:02 FETHİE'DE YENİ YANGIN BAŞLADI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" dedi.