Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

Edinilen bilgiye göre saat 15.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bulunan Göğem Göleti'ni çevreleyen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda başlayan yangın, Göğem Göleti'ne yakın bir mesafede bulunan Sunucu Göl Evlerine doğru ilerlemeye başladı.