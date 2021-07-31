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Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

UŞAK’ta ormanlık alanda başlayan ve bir köyü tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı. Bölgedeki boş bir eve sıçrayan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesine söndürüldü.

Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

Edinilen bilgiye göre saat 15.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bulunan Göğem Göleti'ni çevreleyen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda başlayan yangın, Göğem Göleti'ne yakın bir mesafede bulunan Sunucu Göl Evlerine doğru ilerlemeye başladı. 

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Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

Yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bölgedeki tüm helikopterlerin başka yangınlarda görevli olması nedeniyle, yangına havadan müdahale edilmedi.

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Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

7 itfaiye, 7 arazöz ve 2 iş makinasının katıldığı söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. 

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Uşak'ta orman yangını çıktı! Hızla yayılıp evlere sıçradı

Hava koşullarından dolayı hızlıca ilerleyen yangın, bölgedeki boş bir eve sıçradı. 

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