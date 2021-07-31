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Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Türkiye yangınlarla boğuşurken bir yangın haberi de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Antakya'nın Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

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Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale sürüyor.

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