Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Türkiye yangınlarla boğuşurken bir yangın haberi de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Antakya'nın Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.
Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale sürüyor.