Hatay'da orman yangını çıktı! Yangın bazı evlere sıçradı mahalleler boşaltılıyor

Türkiye yangınlarla boğuşurken bir yangın haberi de Hatay'dan geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.