Bodrum'da yeni yangın! Evler ve oteller boşaltılıyor Milas yangını da Bodrum'a sıçradı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Yangın ev ve otelleri tehdit etmeye başlayınca bölgenin boşaltılması için üst üste anonslar yapılıyor. İnsanlar yürüyerek bölgeyi terk etmeye çalışırken, Milas'ta çıkan yangın da gece saatlerinde Bodrum'a sıçradı...
Tatil cenneti Bodrum'damakilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesi gelmesi dikkat çekti. Bölgedeki ev ve otellerin boşaltılması için sık sık anonslar yapılırken, yangın tersane bölgesine doğru ilerliyor. İnsanlar ellerinde valizlerle yaya olarak bölgeyi terk etmeye çalışıyor.
Milas yangını Bodrum'a sıçradı: Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler gece saatlerinde Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı. Yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köy tehdit altında!
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada “Yukarı Mazı’da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı Köyü’ne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Alevler Yukarı Mazı köyüne doğru yaklaşıyor. Biraz daha doğuda Gökbel köyüne doğru da yaklaşıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar evlerinden hemen çıksınlar. Biz duman sebebiyle nefes almakta zorlanıyoruz, onun için bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normale dönünce inşallah yine geri geleceğiz. Şu anda herkes alevlerle müdahale ediyor. Allah yardımcımız olsun.”
"Kriz masası oluşturuldu"
Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.