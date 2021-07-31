BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 5'e yükseldi 400 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 5'e yükseldi 400 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, şu ana kadar yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Abone ol

Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
Van'da cinnet getiren anne 3 çocuğunu ve kendisini camdan aşağı attı!
Van'da cinnet getiren anne 3 çocuğunu ve kendisini camdan aşağı attı!
İngiltere'nin bilim kurulu korkuttu! Süper mutant geliyor 100 kişiden 35'i ölecek
İngiltere'nin bilim kurulu korkuttu! Süper mutant geliyor 100 kişiden 35'i ölecek
Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisi: İnşallah kaçma ihtimali vardır
Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisi: İnşallah kaçma ihtimali vardır
Muğla Köyceğiz'de alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
Muğla Köyceğiz'de alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
Rusya Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek
Rusya Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek
MİT'ten Kandil'de operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kandil'de operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da feci kaza! Gülhane'de tramvay elektrik direğine çarptı raydan çıktı
İstanbul'da feci kaza! Gülhane'de tramvay elektrik direğine çarptı raydan çıktı
Ümraniye'de halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Ümraniye'de halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gitti! Programlar iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gitti! Programlar iptal