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Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan ikisi kız çocuğu 3 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

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Melikgazi ilçesinde girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda gözden kaybolan H.M. (10) ve S.A. (16) ile yakınlarını kurtarmaya çalışırken gölde kaybolan A.T'yi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde jandarma geniş güvenlik önemli alırken, AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar ile kadını bulmak için çalışmalara katıldı.

Konya'dan ve Mersin'den Polis Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, ikisi kız çocuğu 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj kıyısına aileleriyle pikniğe giden kız çocukları H.M. ve S.A, dün girdikleri gölde gözden kaybolmuş, çocukların yakını A.T. de kurtarma amacıyla girdiği gölde kaybolunca arama çalışması başlatılmıştı.

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