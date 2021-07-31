Beşiktaş'ta alışveriş merkezinin otluk alanında yangın paniği

Beşiktaş’ta bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otluk alanda yangın çıkınca panik yaşandı.

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Beşiktaş’ta bir alışveriş merkezinin yanındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Nedeni henüz bilinmeyen yangını vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Beşiktaş’ta bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otluk alanda yangın çıktı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.