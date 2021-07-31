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Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerden Sığırcılar'da evi yanan aile, yaşadıklarını anlattı. Yangında horozu telef olan 13 yaşındaki Musa Ay, "Ellerimle beslerdim, gördüğünde peşimden ayrılmazdı, benimle vakit geçirirdi. Yangından sonra ilk kümese baktım, maalesef üzücü tabloyla karşılaştım" dedi.

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Belenobası Mahallesi Sığırcılar mevkisinde yaşayan 3 çocuk annesi Saniye Ay, AA muhabirine, önceki gün gündüz saatlerinde alevlerin köyün etrafını sardığını söyledi.

Ay, alevlerin, evinin bulunduğu yamacın eteklerinden hızla yayıldığını görünce dehşete kapıldıklarını ifade ederek, "Alevler köye doğru inmeye başlayınca traktörle ailecek çıktık. Alevler evi sarınca yapacak bir şey yoktu. Ertesi gün sabah 08.00 gibi geldiğimizde evimizin yandığını gördük. Can kaybımız olmadı ancak hayatımızı zor kurtardık. Sulama borularımız yandı, evimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

Yangından sonra hemen kümese koşmuş

Oğulları Umut (6) ve Musa'nın (13) yangında kümes hayvanlarının telef olmasıyla büyük üzüntü yaşadığını anlatan Ay, "Allı horozumuz öldü. 2 tavuk ve 1 horozumuz vardı, yandı. Oğlum çok üzüldü. Yangından sonra ilk buraya gelince kümese koştu ancak yanmış halini görünce üzüldü. Önceden 'Keselim oğlum.' derdim kıyamazdı." dedi.

Musa Ay ise İngiliz cinsi horozunu kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Maalesef kurtaramadık. Herkese saldırırdı ama bana bir şey yapmazdı. Ellerimle beslerdim. Gördüğünde peşimden ayrılmazdı, benimle vakit geçirirdi. Yangından sonra ilk kümese baktım, maalesef üzücü tabloyla karşılaştım." ifadelerini kullandı.

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