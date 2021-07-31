Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim

Kısa süre içerisinde Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ile birlikte yaşlı anne ve kızın evine gelen ekipler her ikisini de alevler arasından kurtardı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavileri tamamlandı. Yangından sadece 12 koyunu telef olan, evi yanmayan Nesibe Öndeş tekrardan evine döndü. 92 yaşındaki Mesude Yücel ise Kozan ilçesindeki kızının evine gitti.