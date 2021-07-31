Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 92 yaşındaki annesiyle birlikte kurtarılan Nesibe Öndeş o anları gözyaşlarıyla anlattı. Öndeş, “Tüfeğim iyi ki yanımda değildi. Sıkacaktım. Ateşte yanmaktan iyiydi. Dört tarafım alevler arasında kaldı." dedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı gün alevler Kızlarsekisi Mahallesi'ne ulaşınca valilik talimatıyla mahalle boşaltıldı. Ancak evleri mahallenin dışında kalan 92 yaşındaki Mesude Yücel ile 60 yaşındaki kızı Nesibe Öndeş evlerinde kaldı.
Evlerinin dört bir yanına alevler ulaşınca Nesibe Öndeş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine aktardı.
Kısa süre içerisinde Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ile birlikte yaşlı anne ve kızın evine gelen ekipler her ikisini de alevler arasından kurtardı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavileri tamamlandı. Yangından sadece 12 koyunu telef olan, evi yanmayan Nesibe Öndeş tekrardan evine döndü. 92 yaşındaki Mesude Yücel ise Kozan ilçesindeki kızının evine gitti.
Olayı gözyaşlarıyla anlatan Nesibe Öndeş, “Tüfeğim, televizyonumu götürdüm tarlanın ortasına bıraktım. Arkasına jandarmayı aradım. Jandarma bana Kızlarsekisi Mahallesi’ni boşalttık dedi. Bende biz buradayız. Annem var 90 yaşında. Allah rızası için gelin dedim. Alevler her tarafımızı sarmıştı” dedi.
“4 ateşin arasında kaldık”
Yaşlı annesinin yürüyemediği için yangının ortasında kaldıklarını belirten Öndeş, “Ev cayır cayır yanıyordu. İnsan çığlıkları vardı ve alevler gökyüzüne yükselmişti. ‘Anne gel Allah rızası için gidelim diyorum’ ama annem yürümüyor. Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim. Dumanın içinde kaldık. Ateş karşıdan çıktı buraya geldi. 4 ateşin arasında kaldık. Annem de ortaya çöktü. Yürümüyor” ifadelerini kullandık.