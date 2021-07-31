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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından 30 Temmuz Cuma günü ülkemizde yapılan Covid-19 aşı verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından 30 Temmuz Cuma günü ülkemizde yapılan Kovid-19 aşı verilerini paylaştı.

Koca'nın verdiği bilgiye göre 30 Temmuz cuma günü ülkemizde 1 Milyon 410 Bin 562 doz aşı uygulandı.

İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331 bin 616 olurken ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890 bin 173 oldu.

Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188 bin 773'e yükseldi.

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