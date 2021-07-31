BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arazöz nedir, kaç ton su alır? Arazöz aracı ne işe yarar?

Arazöz nedir, kaç ton su alır? Arazöz aracı ne işe yarar?

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren araçlar arasında arazöz de yerini aldı. İtfaiye arazözleri karadan, helikopterler ve yangın söndürme uçakları ise havadan yangınlara müdahale ediyor. Peki, arazöz nedir, kaç ton su alır?

Abone ol

Ülke genelinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken hem karadan hem de havadan müdahaleler gerçekleştiriliyor. Karadan yapılan müdahalelerde itfaiyeye destek sağlayan araçlardan biri de arazöz olarak adlandırılıyor. Peki, bu araç nedir, özellikleri nelerdir?

Arazöz nedir kaç ton su alır?

Arazöz (Fransızca arroseuse), kamyon, traktör türünde bir taşıta su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek imal edilen ve genellikle ön ya da arkasında sulama düzeneği bulunan motorlu araçtır.

Arazöz, yolları ve meydanlarının temizlenmesinde ve de yol kenarlarında bulunan yeşillikleri sulama için kullanılır. Gerek yol üstü, gerekse yol kenarlarında oluşan pisliklerin sulama yöntemiyle temizler. Toprak, bozuk satıhlı ve stabilize yollardaki toz oluşumunu engellemek için de faydalanılır. Yapı inşaatları ve özellikle yol inşaatlarında çalışan makinelerin su teminini sağlamak için de kullanılır.

Acil durumlarda yangın söndürme çalışmalarına da destek veren bu araçların itfaiyelere özel olarak üretilenleri de mevcuttur.

Bu araçların boyutuna göre değişmekle birlikte 2 ton ile 18 ton arasında su taşıma kapasitelerinin olduğu biliniyor.

İlgili Haberler
Bodrum'da yeni yangın! Evler ve oteller boşaltılıyor üst üste anonslar yapılıyor Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim
Foto Galeri Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konya’daki aile katliamıyla ilgili ortak açıklama
Konya’daki aile katliamıyla ilgili ortak açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda son rakamları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda son rakamları açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesinde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesinde
Mete Gazoz'un babası: Mete 3 yaşından beri yayı çekiyor 5 yaşından beri ok atıyor
Mete Gazoz'un babası: Mete 3 yaşından beri yayı çekiyor 5 yaşından beri ok atıyor
Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı
Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı
Beşiktaş'ta alışveriş merkezinin otluk alanında yangın paniği
Beşiktaş'ta alışveriş merkezinin otluk alanında yangın paniği
Ciğerlerimiz yanıyor! Antalya, Adana, Muğla, Hatay yangınlarından son haberler
Ciğerlerimiz yanıyor! Antalya, Adana, Muğla, Hatay yangınlarından son haberler
Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 5'e yükseldi 400 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 5'e yükseldi 400 kişi taburcu edildi
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı