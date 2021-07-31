Arazöz nedir, kaç ton su alır? Arazöz aracı ne işe yarar?

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren araçlar arasında arazöz de yerini aldı. İtfaiye arazözleri karadan, helikopterler ve yangın söndürme uçakları ise havadan yangınlara müdahale ediyor. Peki, arazöz nedir, kaç ton su alır?

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Ülke genelinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken hem karadan hem de havadan müdahaleler gerçekleştiriliyor. Karadan yapılan müdahalelerde itfaiyeye destek sağlayan araçlardan biri de arazöz olarak adlandırılıyor. Peki, bu araç nedir, özellikleri nelerdir?

Arazöz nedir kaç ton su alır?

Arazöz (Fransızca arroseuse), kamyon, traktör türünde bir taşıta su tankı ve sulama sistemi yerleştirilerek imal edilen ve genellikle ön ya da arkasında sulama düzeneği bulunan motorlu araçtır.

Arazöz, yolları ve meydanlarının temizlenmesinde ve de yol kenarlarında bulunan yeşillikleri sulama için kullanılır. Gerek yol üstü, gerekse yol kenarlarında oluşan pisliklerin sulama yöntemiyle temizler. Toprak, bozuk satıhlı ve stabilize yollardaki toz oluşumunu engellemek için de faydalanılır. Yapı inşaatları ve özellikle yol inşaatlarında çalışan makinelerin su teminini sağlamak için de kullanılır.

Acil durumlarda yangın söndürme çalışmalarına da destek veren bu araçların itfaiyelere özel olarak üretilenleri de mevcuttur.

Bu araçların boyutuna göre değişmekle birlikte 2 ton ile 18 ton arasında su taşıma kapasitelerinin olduğu biliniyor.