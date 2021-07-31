BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Başakşehir'de ele geçirildi! Tam 3 ton hammadde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de ele geçirildi! Tam 3 ton hammadde

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda narkotik şubeye bağlı polis ekipleri, Başakşehir’de sanayi içerisinde bulunan ve depo olarak kullanılan dükkana bugün öğle saatlerinde baskın düzenlendi.

Abone ol

Düzenlenen baskında içeride uyuşturucu madde yapımında kullanılmak üzere depolanan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi. Depoda bulunan 3 zanlıda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekipler uyuşturucu yapımında kullanılacak ham maddeleri vinç ile ikinci kattaki depodan indirdi. Kimyasal madde üretimi yapılan depo üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri maddeden de numuneler aldı. Polisin yapmış olduğu baskın sonrasında depodan Doğu Anadolu'daki illere de kimyasal ham madde sevkiyatının yapıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arazöz nedir, kaç ton su alır? Arazöz aracı ne işe yarar?
Arazöz nedir, kaç ton su alır? Arazöz aracı ne işe yarar?
Konya’daki aile katliamıyla ilgili ortak açıklama
Konya’daki aile katliamıyla ilgili ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde! Yapılacak destekleri tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde! Yapılacak destekleri tek tek açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesinde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesinde
Tunceli'de teröristler helikopterle yangın çıkarttı iddiası!
Tunceli'de teröristler helikopterle yangın çıkarttı iddiası!
Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı
Manavgat'ta yangından kurtulmuştu ilk kümese baktı üzücü tabloyla karşılaştı
Beşiktaş'ta alışveriş merkezinin otluk alanında yangın paniği
Beşiktaş'ta alışveriş merkezinin otluk alanında yangın paniği
Ciğerlerimiz yanıyor! Antalya, Adana, Muğla, Hatay yangınlarından son haberler
Ciğerlerimiz yanıyor! Antalya, Adana, Muğla, Hatay yangınlarından son haberler
Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri'de baraj gölünde kaybolan ikisi çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 5'e yükseldi 400 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 5'e yükseldi 400 kişi taburcu edildi