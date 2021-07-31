Ormanlık alan yasakları gelmeye devam ediyor 6 ile daha yasak geldi

Orman yangınlarının yurdun pek çok yerini etkilemesiyle beraber ağustos sıcaklarının da başlamasıyla valilikler tek tek ormanlık alan giriş yasağı almaya devam ediyor. İşte ormana girilmesi, piknik yapılması yasaklanan iller:

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Son günlerde artan orman yangınlarına karşı önlem olarak birçok yerde ormanlara giriş yasaklandı. Eskişehir, Tokat, Mersin, Tekirdağ, Kayseri ve Düzce valilikleri ormanlık alanlara girişlerin ağustos ayı boyunca yasaklandığını duyurdu.

Eskişehir'de, orman yangınları tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince kentte Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Tokat orman alanları yasağı

Tokat Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, havanın aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarının yakılmasının orman yangınlarında artışa neden olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Tokat sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girilemeyeceği kaydedilen açıklamada, ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı ifade edildi.

İstanbul'da ormanlık alanlarda yasak

İstanbul Valiliği orman yangınları için tedbir kapsamında 30 Temmuz-31 Ağustos arasında ormanlara giriş yasağı getirdi. İstanbul'da orman çevresinde ormanlara girmek, piknik yapmak, mola vermek yasaklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul’da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:

"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Denizli yasak

Denizli Valiliği, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Kazdağları'na da yasak

Kazdağı Millî Parkına girişler Balıkesir Valiliğince alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Doğa Koruma ve Millî Parklar olarak Kazdağı Millî Parkımız'ın gelecek nesillere taşınması maksadıyla ülkemizde orman yangınlarının artması ve Balıkesir Valiliği'nin 29.07.2021 tarih ve 2021/2 kararı gereği tedbir amaçlı olarak; Mehmetalan Mahallesi yalama kapısı, Avcılar Mahallesi kışladağ kapısı ve Altınoluk Mahallesi ayıkapısı ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Hasanboğuldu ve Pınarbaşı Günü Birlik Kullanım Alanları ile cam seyir terası hariç tüm Milli Park sahası ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Yangına hassas olan Millî Parkımızda 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle her türlü faaliyete izin verilmeyecektir” denildi.

Balıkesir genelinde yasak

Balıkesir Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Yalova'da yasak

Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, 1 Ağustos-1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana girişi, orman içi yollarda ATV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı ve çadırsız kamp yapmak yasaklandı.

Piknik ve mesire alanlarında ise 19.00-07.00 saatleri arasında mangal, semaver ve benzeri ateş yakmaya kısıtlama getirildi.

Delmece Yaylası Milli Park Sahası'ndaki mesire ve piknik alanı dışında kalan kısımlarda da yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak yasaklandı.

Çanakkale'de yasak

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışları ve tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Gaziantep'te yasak

Artan hava sıcaklığı ile birlikte peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül kentte 15 gün boyunca ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

İzmir kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınlara karşı önlem almak amacıyla İzmir Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, şunları kaydetti:

"Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım."

Aydın kararı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Niğde'de 15 Eylül'e kadar yasak

Niğde Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlarla sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde anonslar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilen toplantıda, ormanlık sahaların mıntıkasında olduğu Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin belediye başkanlıklarınca, itfaiye araçlarının bakım ve kontrolleri yaptırılarak hizmete hazır tutulması da karara bağlandı.