Biontech aşısı bitti mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının Türkiye'ye sevkiyatında üretimden kaynaklı aksama olduğunu belirterek durumun çarşamba günü çözüleceğini aktardı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşılarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, yeni aşı sevkiyatında üretimden kaynaklı kısa süreliğine aksama yaşandığını kaydetti.
Çarşamba günü yeni aşıların geleceğini belirten Bakan Koca, vatandaşlara seslenerek 'Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum' dedi.
Bakan Koca'nın o açıklaması: