Anne babasını kurtarmaya yetişememişti Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne ve babasını Manavgat'taki yangından kurtaramayan gence taziyede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin oğlu Hasan Kardaş ile görüşerek taziye dileklerini iletti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalanmıştı. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.

Anne babasını kurtarmaya yetişememişti

Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" diyerek anlatmıştı.

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuşmuştu.