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Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı
Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu Gebece Mahallesi ve çevresindeki orman yangınının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.

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Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Gebece Mahallesi ve çevresi havadan görüntülendi. Yanan evler ve ormanlık alanların yer aldığı görüntüler, yangının verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.

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Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Havadan çekilen görüntülerde, çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi

Mahallelinin eşyaları ve küçükbaş hayvanlarıyla daha güvenli bölgelere doğru mahalleden ayrıldığı görüldü.

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