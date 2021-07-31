Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu Gebece Mahallesi ve çevresindeki orman yangınının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.
Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.
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Gebece Mahallesi ve çevresi havadan görüntülendi. Yanan evler ve ormanlık alanların yer aldığı görüntüler, yangının verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.
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Havadan çekilen görüntülerde, çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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Mahallelinin eşyaları ve küçükbaş hayvanlarıyla daha güvenli bölgelere doğru mahalleden ayrıldığı görüldü.
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