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Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı

Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi yılan hikayesine döndü. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Uzun süredir ismi Galatasaray'la anılan Olimpiu Morutan için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin Rumen futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını açıklamasının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu transferi yalanladı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTI"
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Sports Digitale kanalına yaptığı açıklamada "Morutan'ın maliyeti nedeniyle bu transferde girişimimiz yok." dedi.

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