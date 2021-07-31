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Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında 3-2'lik galibiyet aldı

Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında 3-2'lik galibiyet aldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Greuther Fürth'le karşılaştı. Mücadelede 3-2'lik skorla kazanan taraf Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya'nın golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun'dan (2) geldi.

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Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Fürth'ü 3-2 ile geçti.

Fenerbahçe, 4. dakikada Zajc, 8. ve 30. dakikalarda Serdar Dursun'un golleriyle 3-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. dakikada Barry'nin golüyle farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi. Alman temsilcisi, 76. dakikada Leweling'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Serdar Dursun'un yerine Valencia ve Mesut Özil'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde 56. dakikada ise Zajc, Novak, Pelkas, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo'nun yerine Serdar Aziz, Ozan Tufan, Samatta, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Nabil Dirar oyuna girdi. Vitor Pereira, son değişikliğini ise Szalai'nin yerine 72. dakikada Zanka'yı oyuna alarak kullandı.

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Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil edilmedi.

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