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Felç geçirdikten sonra açılışa katılmıştı Tuğba Özay eleştirilere ateş püskürdü

Felç geçirdikten sonra açılışa katılmıştı Tuğba Özay eleştirilere ateş püskürdü

ANTALYA'daki yangında çiftliği yanma tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, duyduğu üzüntü nedeniyle felç geçirmişti. Özay, bugün İstanbul'da bir açılışa katılınca eleştiri aldı. Sosyal medyadan canlı yayın açan ünlü isim, eleştirilere ateş püskürdü.

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Tuğba Özay Manavgat’ta bulunan çiftliğinin yanma tehlikesi nedeniyle zor günler yaşamıştı. Özay, çiftliğinin yandığı anda çektiği videoda gözyaşı dökerek '"Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum' demişti. Daha sonra hastaneden görüntü paylaşan Özay, felç geçirdiğini söylemişti.

Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu edilen Özay, bir açılışta görüntülendi. Bugün Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. Kurdela kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkati çekti.

Tuğba Özay'ın bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay'ın takipçileri, "İki gün önce felç geçirdiğini söyledin, şimdi açılışa katıldın" ve "Yangını ne çabuk unuttun? Ormanlarımız halen yanıyor" diyerek sitem dolu mesajlar attılar.

"Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar"
Gelen eleştirilere ateş püsküren Tuğba Özay, "İlk söylediğim şey, çocuklarımı alın bir an önce çiftliği terk edin oldu. Ben hiçbir şekilde kendi malımı düşünmedim, bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Yeter! Benim bir canım var, kimseden korkum yok. Çiftliğim yanmadı diye mi suçluyum' ifadelerini kullandı.

Yangının evine sıçradığını duyunca arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangın uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" demişti.

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