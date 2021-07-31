Türkiye 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 259 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Temmuz 2021 verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 107 oldu.

"Durumu terse çevirmek mümkün"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" ifadelerini kullandı.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 66.03'e ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43.93 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 27 milyon 269 bin 936 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 40 milyon 982 bin 884 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 269 bin 936 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 4 milyon 885 bin 70 kişiye aşı yapıldı.