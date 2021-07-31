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Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onayladı

Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onayladı

Celta Vigo'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Emre Mor'un rotası Türkiye... Daha önce Galatasaray forması da giyen milli yıldız için Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan onay çıktı.

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Yaz transfer sezonunun aktif ekiplerinden Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferinden sonra yerli bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Celta Vigo'da düşünülmeyen Emre Mor için teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.

Emre de Trabzonspor'u istiyor
61Saat'teki haberde, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Emre Mor'u istediğini, genç oyuncunun da bordo-mavili ekibe transfer olmaya hazır olduğu iddia edildi. Haberde Abdullah Avcı'nın: "Bu transferi istiyorum" dediği ileri sürüldü. 

Emre Mor'un istatistikleri
2016 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan Borussia Dortmund'a 9 milyon 750 bin Euro bedelle geçen Emre Mor, 1 yıl sonra 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Zaman içinde Celta Vigo'da "istenmeyen adam" ilan edilen Mor, 2022 yılında kontratının sonuna geliyor. La Liga kariyerinde toplam 44 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 3 asist yapabildi.

Kariyeri boyunca 15 kez A Milli Takım'da forma giyen Emre Mor, 2019 yılında 190 bin Euro bedelle Galatasaray'a kiralanmıştı.

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