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Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

MISIR yönetimi, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Ülke Dışışleri'nden yapılan açıklamada yangınlarda yaşanan can kayıplarının üzüntüyle takip edildiği dile getirildi.

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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarının büyük üzüntüyle takip edildiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, Mısır'ın bu doğal afetle mücadelede kardeş Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

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