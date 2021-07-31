İtalya ve İngiltere'de son 24 saatin Covid-19 vaka sayıları açıklandı

İTALYA ve İngiltere'de son 24 saatteki Koronavirüs tabloları açıklandı. İtalya'da 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. İngiltere'de ise durum daha vahim, 23 bin 471 kişinin testi pozitif çıktı.

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Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 127 bin 19'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte hastanede 43 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 355’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 409 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 74 milyon 55 bin 979 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 42 milyon 466 bin 447’ine tek doz aşı yapıldı.

İtalya'da vaka sayısı 6 bin 513

İtalya’da koronavirüs salgınında 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 264 bin 860 koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 513 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 350 bin 28’e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 16 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 63’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 170 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 87 bin 285 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 13 artarak 214’e yükseldi. İtalya'da bugüne kadar 68 milyon 280 bin 456 Covid-19 aşısı uygulanırken, 32 milyon 265 bin 237 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.