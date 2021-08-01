Gaziantep'te polis memuru intihar etti

GAZİANTEP'te polis memuru evinde beylik tabancasını başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memur Ahmet D. beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’ndeki evinde tabancasıyla kafasına sıkan Ahmet D. ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet D.'yi ambulansla, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Ağır yaralı olan Ahmet D., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memurunun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.