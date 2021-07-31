BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van Başkale'de sel felaketi! Onlarca yapı yıkıldı bir kadın son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

VAN'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıkarken, sulara kapılan bir kadın ise son anda kurtarıldı.

Abone ol

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan onlarca koyun görüntülenirken, birçok yapının ise yıkıldığı bildirildi.

Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan bir kadının yarı baygın hali ise cep telefonuyla görüntülendi. Nefes almakta zorlanan ve çamurla kaplanan kadın bir süre sonra kendisine geldi.

Sel sularına kapılan bir minibüsün sürüklenmesi de görüntülenirken, mahalle halkı ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadı. Vatandaşlar tarafından son anda yarı baygın şekilde kurtarılan Kader Yurtseven (22) yaşadığı dehşeti anlattı. Nefes almakta zorlanan ve uzun süre sonra kendisine gelen Yurtseven, evin en büyüğü olduğunu ve hayvanları almaya giderken sele kapıldığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını söyledi.

Sel bölgesinden gelen görüntüler...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sel nedeniyle 500 koyun telef oldu
Foto Galeri Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sel nedeniyle 500 koyun telef oldu Galeriye Gözat
Van
ÖNCEKİ HABERLER
Yangın bölgesi Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması
Yangın bölgesi Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması
Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onayladı
Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onayladı
Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı
Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı
Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında 3-2'lik galibiyet aldı
Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında 3-2'lik galibiyet aldı
Bakan Gül'den Konya'daki saldırıyla ilgili yeni açıklama!
Bakan Gül'den Konya'daki saldırıyla ilgili yeni açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'onları bulmak boynumuzun borcu' dedi Türkiye'ye çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'onları bulmak boynumuzun borcu' dedi Türkiye'ye çağrı yaptı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı
Türkiye 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Felç geçirdikten sonra açılışa katılmıştı Tuğba Özay eleştirilere ateş püskürdü
Felç geçirdikten sonra açılışa katılmıştı Tuğba Özay eleştirilere ateş püskürdü