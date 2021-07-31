Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sel nedeniyle 500 koyun telef oldu

"KURTARDIĞIMIZ KADARINI KURTARDIK, GERİSİ GÖRÜLMÜYOR"

Tüm köy halkı kaybolan koyunların aramasına çıkarken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için de bölgede hazır bekledi. Felaketi yaşadıklarını ifade eden Eşref Kıratlı, "Saat 14.00 gibi olay meydana geldi. Yoğun bir yağış sonucu heyelan ve sel oluşmasıyla 500'e yakın koyun telef oldu ve kayboldu. Yayladan köye kadar sel her şeyi kendisiyle getirdi. Şuan koyunlarımızın yarısı kaybolmuş durumda. Biz koyunlarımızın yarısını taş, toprak altında olduğu düşünüyoruz. Kurtardığımız kadar kurtardık gerisi görülmüyor" dedi.